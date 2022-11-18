Експрезидента Молдови Додона звільнено з-під домашнього арешту

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона звільнено з-під домашнього арешту та переведено під підписку про невиїзд.

Таке рішення ухвалила у п'ятницю Вища судова палата, яка задовольнила запит адвокатів із цього приводу.

"Ігоря Додона переведено під судовий контроль, йому заборонили виїжджати з країни", - сказав адвокат Додона Микола Постурусу.

Додона було затримано 24 травня. Його обвинуватили за чотирма статтями Кримінального кодексу Молдови: "Пасивна корупція", "Отримання фінансування політичною партією від злочинної організації", "Незаконне збагачення" та "Державна зрада". Він перебував під домашнім арештом із 26 травня.

Додон винним себе не визнає. Справу проти себе він називає сфабрикованою і вважає, що його виправдають.