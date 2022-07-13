Події

16:59 13.07.2022

Унаслідок обстрілу Запоріжжя російськими окупантами в середу поранено 7 осіб – заступник глави ОП Тимошенко

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Унаслідок обстрілу Запоріжжя російськими окупантами в середу поранено 7 осіб – заступник глави ОП Тимошенко

Унаслідок обстрілу Запоріжжя російськими окупантами в середу в місті семеро людей отримало поранення, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Запоріжжя. Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в середу.

Він додав, що керівник підприємства вчасно вивів співробітників до укриття, що, "напевно, врятувало їхні життя".

Раніше стало відомо, що російські окупанти в середу завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю, постраждало одне з підприємств.

Теги: #тимошенко #запоріжжя

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