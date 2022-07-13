Унаслідок обстрілу Запоріжжя російськими окупантами в середу поранено 7 осіб – заступник глави ОП Тимошенко

Унаслідок обстрілу Запоріжжя російськими окупантами в середу в місті семеро людей отримало поранення, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Запоріжжя. Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в середу.

Він додав, що керівник підприємства вчасно вивів співробітників до укриття, що, "напевно, врятувало їхні життя".

Раніше стало відомо, що російські окупанти в середу завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю, постраждало одне з підприємств.