Події

09:13 13.07.2022

У ніч на середу з-під завалів будинку в Часовому Яру дістали тіло ще однієї жертви, загалом уже 46 загиблих

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У ніч на середу з-під завалів будинку в Часовому Яру дістали тіло ще однієї жертви, загалом уже 46 загиблих

У ніч на середу з-під завалів будинку в Часовому Яру дістали тіло ще однієї жертви, загалом уже 46 загиблих, повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Донецькій області.

"Уночі з-під завалів зруйнованого будинку в Часовому Яру вилучено тіло однієї загиблої людини", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що станом на 13 липня рятувальники ДСНС виявили та вилучили з-під завалів тіла 46 загиблих, серед яких один 9-річний хлопчик. Також врятовано дев'ятьох людей із-під завалів і проведено розчищення та розбирання понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку.

Наразі роботи тривають.

Від Головного управління залучено 56 осіб та вісім одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Теги: #жертви #часів_яр

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