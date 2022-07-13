У Маріуполі почалася чергова хвиля прихованої мобілізації

У Маріуполі розпочалася чергова хвиля прихованої мобілізації, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Наразі намагаються вербувати людей за допомогою масової пропозиції роботи пожежними інспекторами. Набирають людей від 25 до 30 років, без досвіду роботи. Наші люди заради перевірки звернулися з приводу "працевлаштування". Повідомляють, що у разі згоди будуть направлені до Донецька на "тренування" та навчання "на пару місяців, оскільки досвіду немає", - написав Андрющенко у телеграм-каналі.

За його словами, це повністю збігається з попередніми інсайдами щодо плану прихованої мобілізації в Маріуполі від окупаційної влади.

"Власне цікава і посада – інспектор з нагляду, враховуючи, що спостерігати за пожежною безпекою в Маріуполі ніде", - наголосив він, закликавши маріупольців уникати будь-яких пропозицій про працевлаштування, що передбачає форму та присягу т.зв. "ДНР".

"Це прямий шлях у окопи", - резюмував радник мера.