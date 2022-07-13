У результаті агресії РФ в Україні загинуло 349 дітей, 652 – поранено

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 349 дітей, понад 652 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 13 липня 2022 року понад тисячу дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 349 дітей загинули і понад 652 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

12 липня у м. Сіверськ Донецької області в результаті обстрілу поранено двох хлопчиків 2 та 17 років. Дворічна дитина у тяжкому стані.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 навчальних закладів. З них 216 зруйновано повністю.