Ударна авіація завдала вже 1700 групових ударів по противнику - Командування Повітряних сил

Від початку повномасштабного вторгнення ударна авіація Повітряних сил завдала 1700 групових авіаударів по окупаційних військах, повідомила пресслужба командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії ударна авіація Повітряних сил завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ", - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ударна авіація Повітряних сил знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на Південно-Бузькому напрямку. Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 уразили скупчення озброєння та військової техніки на Ізюмському та Донецькому напрямках.

"Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ", - зазначено в повідомленні.

Водночас повідомляється, що 12 липня близько 14.30 російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря, випустивши чотири авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-31 із винищувачів Су-30. Ракети було спрямовано по прибережній зоні Одещини.

"Зенітні ракетні війська Повітряних сил продовжують контролювати повітряний простір, тримаючи авіацію окупантів на відстані. Протягом доби знищено одну повітряну ціль – БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку", - зазначили в командуванні.