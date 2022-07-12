Події

20:23 12.07.2022

За посаду лідера британських консерваторів змагатимуться вісім кандидатів

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За посаду лідера британських консерваторів змагатимуться вісім кандидатів

Глава так званого "комітету 1922" (парламентської групи від Консервативної партії у Палаті громад Великої Британії) сер Грем Бреді оголосив повний список із восьми кандидатів на посаду лідера Консервативної партії і, відповідно, прем'єр-міністра країни, повідомляє у вівторок Sky News.

За посаду лідера партії боротимуться колишній глава мінфіну Ріші Сунак, молодший міністр з торгівельної політики Великої Британії Пенні Мордонт, голова МЗС Ліз Трасс, голова спеціального комітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендгат, колишній глава МЗС Джеремі Гант, генеральний прокурор Суелла Браверман, ексміністр з питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох, голова Мінфіну Надхім Захаві.

Решта політиків, які мали намір боротися за посаду лідера консерваторів, не змогли заручитися підтримкою достатньої кількості членів парламенту. Зокрема, з гонки вибув колишній голова МОЗ Саджид Джавід. Для участі у боротьбі за посаду кожен кандидат мав набрати щонайменше 20 голосів від однопартійців.

Глава МВС Пріті Пател та міністр оборони Бен Воллес, які, згідно з результатами кількох опитувань, були перспективними потенційними кандидатами, у результаті вирішили не висувати свої кандидатури.

Тепер, як зазначає The Guardian, Консервативна партія проведе низку голосувань доти, доки не залишиться лише два кандидати. Цей процес стартує вже у середу. Після цього члени партії мають обрати свого лідера до дедлайну, встановленого "комітетом 1922".

8 липня британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового лідера партії.

Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії з 24 липня 2019 року.

Основною причиною майбутньої відставки Джонсона британські ЗМІ вважають низку скандалів, фігурантом яких він став останніми місяцями.

 

 

Теги: #кандидати #велика_британія #консерватори

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