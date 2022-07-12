Події

17:29 12.07.2022

Зеленський провів зустріч із главою оборонного відомства Польщі Блащаком

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначено, що український президент подякував Польщі та її оборонному відомству за підтримку України в боротьбі з Росією.

"Міністерство оборони Польщі підтримує українську армію, міцність Збройних сил України. Це підтвердження того, що ми разом у нинішній складній ситуації – у цій трагедії, яка відбувається зараз в Україні через російську агресію", – зазначив Зеленський.

Він висловив переконання, що в майбутньому, вже у мирний час, відносини між Україною та Польщею розвиватимуться, і країни ще більше зближатимуться, зокрема і в питанні оборонної співпраці.

Окремо глава держави від імені українського народу та від себе особисто подякував Польщі за підтримку громадян України, які знайшли на території сусідньої країни прихисток від повномасштабної російської війни.

Зі свого боку Маріуш Блащак подякував Володимиру Зеленському та всьому українському народу за стійкість у протистоянні агресору.

"Дякую, пане президенте, за вашу позицію, тому що свобода й незалежність України – це свобода й незалежність Польщі. Дякую, що бережете нас", – сказав віцепрем'єр-міністр.

Теги: #зеленський #блащак

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