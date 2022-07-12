У Києві на вимаганні хабара у $10 тис. затримано колишнього нардепа

У Києві правоохоронці затримали колишнього народного депутата України на вимаганні хабара за вплив на ухвалення рішення суддями, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва затримано колишнього народного депутата України за фактом вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення суддями (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - йдеться в повідомленні столичної прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, народний депутат Верховної Ради України ІІІ скликання вимагав від представника підприємства неправомірну вигоду в розмірі $10 тис., обіцяючи вплинути на прийняття позитивного рішення у цивільній справі суддями одного з районних судів м. Києва та апеляційного.

У повідомленні наголошується, що депутата затримали на гарячому під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 92 500 грн.

"Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Слідчі дії тривають", - інформують у прокуратурі міста.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Голосіївського управління поліції.

У повідомленні не зазначено імені колишнього народного депутата. Як стало відомо агентству, йдеться про Артура Білоуса.