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15:26 12.07.2022

Мер Енергодару назвав повідомлення про обстріл будівлі СБУ в місті провокацією окупантів

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Мер Енергодару назвав повідомлення про обстріл будівлі СБУ в місті провокацією окупантів

Заяви російських окупантів про нібито обстріл Збройними силами України будівлі Служби безпеки України в окупованому Енергодарі Запорізької області є провокацією, переконаний міський голова Дмитро Орлов.

За його словами, минулої ночі жителів міста розбудили кілька вибухів "чи то в самому місті, чи то біля нього", після чого в різних мікрорайонах лунали хаотичні постріли. "У енергодарців склалося враження, що окупанти стріляли просто в повітря, вдаючи перестрілку, якої насправді не було. І це не просто враження. Вже на ранок від самих орків з'явилася інформація, що з дронів начебто було атаковано приміщення СБУ в Енергодарі", - написав Орлов у телеграм-каналі.

Також він наголосив, що "обстріл СБУ і стрілянина" - це провокація самих окупантів, позаяк обстрілювати цей об'єкт українським збройним силам нема сенсу. Насправді, за його словами, це справа рук російських військових, які потім показали пошкодження гаража, який розташований неподалік будівлі СБУ.

Орлов зазначив, що подібні дії окупантів можуть пояснюватись або виправданнями за їхні обстріли населених пунктів на протилежному березі Дніпра, або вони "роблять вигляд, що ведуть нічні бої з противником, аби довше затриматися в місті і не потрапити на ротацію - на передову".

Теги: #провокації #енергодар

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