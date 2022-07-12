ВМС України охороняють експорт української агропродукції до Чорного моря – ВМС України

Військово-Морські Сили ЗС України за зверненням Міністерства інфраструктури приєдналися до організації безпеки перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці відомства, перші вісім іноземних суден-зерновозів уже прибули до портів України.

"Використання цього каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант, блокуючи рух цивільних суден у південній частині нашої країни", - зазначається у повідомленні відомства.

ВМС зазначили, що через блокаду цивільного судноплавства компанії-експортери були змушені використовувати канал Суліна, що призвело до накопичення в ньому великої кількості суден та значного його навантаження.

Відомство нагадало, що через російську агресію та блокаду українських морпортів було заблоковано мільйони тонн українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН із боротьби зі світовою кризою. Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна цим допомагає у вирішенні світової продовольчої кризи.

"На жаль, більшість портів нашої країни досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані, ворог намагається маніпулювати інформацією про нібито жести "доброї волі" для деблокування експорту української сировини морськими шляхами. Водночас підрозділи Росії продовжують завдавати ударів по об'єктам критичної інфраструктури та цивільним суднам у Чорному морі", - нагадали ВМС у повідомленні.

Як повідомлялося, на Одещині 9 липня було відкрито прохід суден через гирло Бистре після звільнення острова Зміїний від російських військ.