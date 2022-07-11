У результаті вечірнього ракетного удару окупантів по Одеській області постраждалих немає, затримано коригувальника

Російські окупанти ввечері в понеділок завдали ще одного ракетного удару по території Одеської області, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, не уточнивши, куди саме.

"Ввечері було завдано ще одного ракетного удару. На щастя, постраждалих немає... Російські тварі цілилися саме в цивільні об'єкти, тому що жодних військових там не було й близько", - сказав Марченко у відеозверненні, розміщеному в телеграмі.

Водночас, за його словами, Служба безпеки України затримала коригувальника, який сам вийшов на зв'язок із російськими спецслужбами та передавав їм інформацію про місцезнаходження українських підрозділів.

"Дуже часто результатом роботи таких коригувальників, які хочуть залишитися корисними для окупантів, є саме атаки по цивільних, на яких вони наводять ракети, тому що не в змозі знайти військові цілі. Але ми все одно дістанемо всіх зрадників - вони ніколи не уникнуть покарання", - наголосив Марченко.

Як повідомлялося, про потужний вибух в Одесі ввечері повідомили телеграм-канали.

Раніше, вдень у понеділок, російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Одеській області із застосуванням авіації. Зафіксовано влучення ракети у приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ, ударною хвилею було пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автомобілі. Також вдарило в об'єкт портової інфраструктури. Ще три ракети влучили в сільськогосподарські угіддя регіону. Пожежі не виникали, постраждалих не було.