Події

21:19 11.07.2022

У результаті вечірнього ракетного удару окупантів по Одеській області постраждалих немає, затримано коригувальника

1 хв читати
У результаті вечірнього ракетного удару окупантів по Одеській області постраждалих немає, затримано коригувальника

Російські окупанти ввечері в понеділок завдали ще одного ракетного удару по території Одеської області, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, не уточнивши, куди саме.

"Ввечері було завдано ще одного ракетного удару. На щастя, постраждалих немає... Російські тварі цілилися саме в цивільні об'єкти, тому що жодних військових там не було й близько", - сказав Марченко у відеозверненні, розміщеному в телеграмі.

Водночас, за його словами, Служба безпеки України затримала коригувальника, який сам вийшов на зв'язок із російськими спецслужбами та передавав їм інформацію про місцезнаходження українських підрозділів.

"Дуже часто результатом роботи таких коригувальників, які хочуть залишитися корисними для окупантів, є саме атаки по цивільних, на яких вони наводять ракети, тому що не в змозі знайти військові цілі. Але ми все одно дістанемо всіх зрадників - вони ніколи не уникнуть покарання", - наголосив Марченко.

Як повідомлялося, про потужний вибух в Одесі ввечері повідомили телеграм-канали.

Раніше, вдень у понеділок, російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Одеській області із застосуванням авіації. Зафіксовано влучення ракети у приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ, ударною хвилею було пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автомобілі. Також вдарило в об'єкт портової інфраструктури. Ще три ракети влучили в сільськогосподарські угіддя регіону. Пожежі не виникали, постраждалих не було.

 

 

 

Теги: #одеська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 11.07.2022
На Одещині ворожі ракети влучили у приватний будинок, об'єкт портової інфраструктури та с/г угіддя, постраждалих немає – ОК "Південь"

На Одещині ворожі ракети влучили у приватний будинок, об'єкт портової інфраструктури та с/г угіддя, постраждалих немає – ОК "Південь"

13:20 11.07.2022
Російські окупанти випустили сім ракет по Одещині, влучили у приватний будинок - заступник голови ОП Тимошенко

Російські окупанти випустили сім ракет по Одещині, влучили у приватний будинок - заступник голови ОП Тимошенко

12:24 11.07.2022
Попередньо жертв і постраждалих унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Одещині немає – спікер ОВА

Попередньо жертв і постраждалих унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Одещині немає – спікер ОВА

08:38 11.07.2022
За добу на Харківщині задокументовано 30 фактів руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

За добу на Харківщині задокументовано 30 фактів руйнування об'єктів цивільної інфраструктури в результаті ворожих обстрілів

08:03 11.07.2022
За ніч Харків тричі зазнав ворожих ракетних ударів, в області сталося 11 пожеж у результаті обстрілів

За ніч Харків тричі зазнав ворожих ракетних ударів, в області сталося 11 пожеж у результаті обстрілів

06:46 11.07.2022
Усі, хто обстрілює українські міста, будуть знайдені

Усі, хто обстрілює українські міста, будуть знайдені

20:56 10.07.2022
Двоє людей загинули та п’ятеро отримали поранення в результаті обстрілів у Донецькій області

Двоє людей загинули та п’ятеро отримали поранення в результаті обстрілів у Донецькій області

08:30 10.07.2022
У Печенігах на пожежі після ворожого обстрілу загинула жінка, ще двох людей поранено

У Печенігах на пожежі після ворожого обстрілу загинула жінка, ще двох людей поранено

07:17 10.07.2022
Ворог у суботу обстріляв три громади Сумщини, є поранені

Ворог у суботу обстріляв три громади Сумщини, є поранені

07:03 10.07.2022
Ще 15 людей поранено в результаті ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині

Ще 15 людей поранено в результаті ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 31 особи

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ – Федоров

Нідерланди надаватимуть Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці - прем'єр

Посли країн G7 нагадали про необхідність призначення керівника САП

ОСТАННЄ

В ООН прогнозують, що населення Землі досягне 8 млрд людей 15 листопада

Не можна виселяти переселенців із навчальних закладів без надання альтернативного житла

Україна не готується до війни, вважає Спартц

США зіткнулися з проблемами при організації нагляду за витратою коштів, що передаються на допомогу Україні – Спартц

За кордоном залишається 22 тис. українських учителів - Шкарлет

Держспецзв'язку попередила про нову небезпечну розсилку на тему гуманітарної ситуації в Україні

Шмигаль і Рютте обговорили відновлення України та конфіскацію заморожених активів Росії

Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Житель Харківщини, який передавав ворогам інформацію про дислокацію ЗСУ, постане перед судом

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА