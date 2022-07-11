Ще троє бійців Міжнародного легіону загинуло в бойових діях в Україні - речник

Троє бійців Міжнародного легіону загинуло в бойових діях в Україні, повідомив речник Міжнародного легіону оборони Дам'єн Магру.

"Ми оприлюднили минулого тижня, що у нас, в Інтернаціональному легіоні, ще троє вбитих у бойових діях... двоє бразильців (один чоловік, одна жінка) та один француз", - сказав Магру на брифінгу в Медіацентрі Україна в Києві в понеділок.

Він наголосив, що всі троє бійців є героями, які загинули в бою у зв'язку з артилерійським обстрілом Росії.

"Усі вони померли з честю, ми нескінченно вдячні за їхню найвищу жертву", - зазначив Магру.

За його словами, наразі триває репатріація загиблих на батьківщину.

Крім того, речник Міжнародного легіону спростував російські пропагандистські заяви про нібито знищення в Україні 200 іноземних бійців.

"Минулого тижня ми чули, що Росія (якщо я правильно пам'ятаю) знищила ще 200 іноземних бійців у результаті авіаудару. Це також неправда", - сказав Магру.