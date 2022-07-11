Події

14:03 11.07.2022

На території Донецької області, контрольованої Україною, заборонено продаж алкоголю - ОВА

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На території Донецької області, контрольованої Україною, заборонено продаж алкоголю - ОВА

На контрольованій Україною території Донецької області з 11 липня заборонено торгівлю алкоголем і напоями на спиртовій основі.

"Відсьогодні у Донецькій області заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі. Відповідний наказ підписав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", - повідомив сайт Донецької обласної військової адміністрації в понеділок.

Згідно з наказом, заборону на продаж алкоголю впроваджено для гарантування громадської безпеки та порядку з 11 липня 2022 року на період дії воєнного стану. Заборона не поширюється на лікарські засоби, дозволені до застосування та внесені до Державного реєстру лікарських і дезінфекційних засобів.

На території області буде організовано патрулювання для контролю за забороною торгівлі алкоголем.

 

 

Теги: #алкоголь #донецька_область

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