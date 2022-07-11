Окупанти завдали п’ять ракетних ударів та чотири масовані артилерійські обстріли по населених пунктах на кордоні Луганщини та Донеччини

У ніч на понеділок, 11 липня, російські окупанти завдали 5 ракетних ударів та 4 масовані артилерійські обстріли по населених пунктах на адмінмежі Луганської та Донецької областей, використали авіацію, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"За ніч із 10 на 11 липня росіяни завдали п’ять ракетних ударів та чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини. Вони застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися зі сторони Попасної", – написав він у телеграм-каналі у понеділок уранці.

Також Гайдай наголосив, що щодня українська армія знищує склади боєприпасів противника, останній з яких знищено у ніч на понеділок у Луганську.

"Постачання боєкомплектів на позиції в них порушено, однак ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів у росіян забагато", - акцентував глава ОВА.