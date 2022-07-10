Події

11:25 10.07.2022

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, є поранені - глава ОВїВА Кім

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Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області, є поранені - глава ОВїВА Кім

Російські окупанти протягом минулої доби продовжували обстрілювати населені пункти Миколаївської області, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, були обстріли у Баштанському районі вдень, 9 липня, близько 11.40 і о 12.40 в Широківській громаді. Влучання були переважно по відкритих територіях домогосподарств. Три людини поранені.

У Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Так, вночі, 9 липня, ворожі обстріли були на околицях селища Березнегувате, в с.Мурахівка та с. Любомирівка. Попередньо без жертв. Інформація про пошкодження уточнюється.

У Миколаївському районі 9 липня після 10:00 зафіксовані обстріли в селищі Засілля Першотравневої громади, внаслідок яких зруйновано господарські будівлі. Постраждалих немає.

У Вознесенському і Першотравневому районах день і ніч минули відносно спокійно.

Теги: #війна #миколаївська_область #кім

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