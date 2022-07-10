Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять вже понад 37 300 людей особового складу – Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ становлять понад 37 300 людей особового складу, 1641 танк і 834 артилерійські системи, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.07 орієнтовно становлять особового складу близько 37 300 (+100) людей ліквідовано, танків ‒ 1641 (+3) од., бойових броньованих машин ‒ 3823 (+8) од., артилерійських систем – 834 (+2) од., РСЗВ - 247 (+0) од, засобів ППО - 108 (+0) од., літаків - 217 (+0) од., вертольотів – 188 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2), крилатих ракет - 155 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн - 2694 (+7) од., спеціальної техніки – 66 (+0),- йдеться в повідомленні.

У зведенні зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Дані уточнюються.