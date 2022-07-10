У Печенігах на пожежі після ворожого обстрілу загинула жінка, ще двох людей поранено

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, 26 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 11 пожеж, спричинених обстрілами.

"Найбільша кількість пожеж від ворожих обстрілів сталася у Чугуївському районі Харківщини. Таких пожеж там сталося 5", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

На одній із пожеж, що розпочалися після обстрілу у смт Печеніги Чугуївського району близько 21:00, рятувальники виявили тіло загиблої жінки, ще 2 особи отримали поранення. На те, щоб загасити вогонь у приватному будинку, що поширився на 100 кв.м., рятувальникам знадобилося півтори години.

Крім того, в результаті ворожих обстрілів у Чугуївському районі горіла хвойна підстилка на площі понад 15 га, поле з пшеницею (вигоріло близько 1000 кв.м.) та приватна господарська споруда.

Пожежі в екосистемах, які почалися через обстріл, сталися також в Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах області. Крім того, у Богодухівському районі ворог ударив по складських приміщеннях, вогонь охопив площу 3000 кв. Пожежу вдалося ліквідувати протягом 2-х годин.

Також минулої доби Харків тричі зазнав ракетних обстрілів. 2 ракети влучили до житлових будинків у Основ'янському районі. Одна з них близько 10.00, інша близько 03.40. У першому випадку постраждало 6 осіб, у другому – 1. Ще одна ракета зруйнувала навчальний заклад у Слобідському районі. Там обійшлося без жертв і постраждалих.

Піротехніки ДСНС ліквідували 45 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.