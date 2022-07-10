Події

07:06 10.07.2022

Резніков: Більша кількість HIMARS та іншої зброї можуть збільшити шанс на перемогу України

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Резніков: Більша кількість HIMARS та іншої зброї можуть збільшити шанс на перемогу України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що більша кількість американських HIMARS та іншої зброї можуть збільшити шанс на перемогу України та допоможуть демілітаризувати РФ.

"HIMARS вже досяг величезних результатів на полі бою. Їх більша кількість, а також американські боєприпаси та спорядження збільшать нашу силу і допоможуть демілітаризувати терористичну державу", - написав Резніков у мікроблозі Твіттер у суботу ввечері.

Резніков зазначив, що він високо цінує зусилля президента Джозефа Байдена та міністра оборони США Ллойда Остіна у підтримці України.

 

 

 

Теги: #сша #зброя #резніков

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