Ще 15 людей поранено в результаті ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині

Ще 15 людей поранено внаслідок ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житлових масивах – вже зараз відомо про 1 загиблого та 18 поранених", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни ракетами атакують всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено.