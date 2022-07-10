Події

07:03 10.07.2022

Ще 15 людей поранено в результаті ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині

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Ще 15 людей поранено в результаті ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині

Ще 15 людей поранено внаслідок ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житлових масивах – вже зараз відомо про 1 загиблого та 18 поранених", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни ракетами атакують всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено.

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #донецька_область

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