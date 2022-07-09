Події

20:26 09.07.2022

ЗС України знищили колону ворожої техніки на Луганщині

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Артилеристи Збройних сил України у суботу знищили колону ворожої техніки у Луганській області, повідомила пресслужба 24 окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

"Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. Півтора десятка російських танків і БМП у Луганській області, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а потім знищили", - сказано у повідомленні у фейсбуці.

На сторінці бригади також оприлюднено відео розгромленої ворожої техніки.

 

 

 

Теги: #техніка #луганська_область #ворог

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