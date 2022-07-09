Події

18:18 09.07.2022

Зеленський звільнив послів України у Німеччині, Угорщині, Норвегії, Чехії, Індії

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Зеленський звільнив послів України у Німеччині, Угорщині, Норвегії, Чехії, Індії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у ФРН.

Відповідний указ підписано 9 липня та розміщено на сайті глави держави.

Крім того, указами від 9 липня звільнено Людмилу Непоп з посади посла України в Угорщині, В'ячеслава Яцюка – з посади посла України в Норвегії, Євгена Перебийноса – з посади посла України в Чехії.

Також звільнено Ігоря Поліху з посади посла України в Індії, а також з постів посла України в Республіці Мальдіви, Непалі, Шрі-Ланці, Бангладеш за сумісництвом.

Мельник обіймав посаду посла України в Німеччині з 2014 року. Непоп була послом України в Угорщині з 2016 року. Яцюка призначили послом України у Норвегії у 2016 році. Перебийніс був послом України у Норвегії з 2017 року. Поліха обіймав посаду посла України в Індії з 2015 року.

 

 

Теги: #звільнення #посли

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