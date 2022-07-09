Унаслідок ракетного удару по Миколаєву зруйновані два приватних будинки

Унаслідок ракетного обстрілу по Миколаєву вранці 9 липня зруйновані і пошкоджені житлові будинки, а також майно приватного підприємства, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"В одному з районів два приватних будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками в довколишніх будинках пошкоджені вікна та покрівлі. Також ракета влучила на територію приватного підприємства - там пошкодження зазнав автопарк, а в гаражі вилетіли шибкт", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Крім того, в іншому районі ракета також влучила на територію підприємства. У трьох приватних будинках, розташованих поруч, розбиті вікна і дахи. У двох багатоквартирних будинках пошкоджено балкони.

"На щастя, обійшлося без жертв", - наголосив Сєнкевич.

Він зазначив, що співробітники адміністрацій районів склали акти пошкоджень, кому потрібно було – видали плівку і шифер. Рятувальники допомагають розбирати завали зруйнованих будинків.