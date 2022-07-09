Події

15:11 09.07.2022

Глава Міноборони Великої Британії Воллес не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

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Глава Міноборони Великої Британії Воллес не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії.

"Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та родиною я прийняв рішення не брати участь у конкурсі на посаду лідера Консервативної партії", - написав він у Твіттер у суботу.

"Це був нелегкий вибір, але я зосереджений на своїй поточній роботі і гарантуванні безпеки для цієї великої країни", - пояснив він.

Як повідомлялося, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори виберуть нового лідера партії. 

Теги: #плани #воллес

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