Російські окупанти не дозволяють гасити пожежі на полях, знищують склади із зерном і с/г техніку

Поліція відкрила кримінальні провадження щодо знищення врожаю в Херсонській області військовими РФ.

"Через постійні обстріли гасити такі пожежі на деокупованих територіях вкрай важко, а на окупованих землях росіяни навмисно не дозволяють гасити загоряння, загарбники знищують склади із зерном, сільськогосподарську техніку та сонячні електростанції. Щоб врятувати частину врожаю, люди працюють на техніці поруч зі стіною вогню", - повідомляється в телеграм-каналі Нацполіції в суботу.

Зазначається, що цього тижня майже щодня фіксувалися пожежі через обстріли. Як наслідок, біля села Розлив Білозерської територіальної громади сталося загорання 12 гектарів посівів зернових культур, а також загоряння соснового лісу в Олешківській територіальній громаді. Через присутність там військ Росії, пожежу ніхто не зміг ліквідувати.

Внаслідок обстрілу Генічеського району спалахнула пожежа на полі біля смт Новоолексіївка та с.Новопокровка. Вигорів урожай і сільськогосподарська техніка.

За цими та іншими фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст. 438 "Порушення законів і звичаїв війни" Кримінального кодексу України.