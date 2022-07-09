Події

07:47 09.07.2022

До 22 зросла кількість жертв у Сергіївці Одеської області

1 хв читати
До 22 зросла кількість жертв у Сергіївці Одеської області

До 22 збільшилася кількість жертв у житловому будинку та будівлі бази відпочинку у смт Сергіївка Одеської області, куди 1 липня влучила російська ракета, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"7 липня у лікарні померла 53-річна співробітниця бази відпочинку, яка отримала поранення під час ракетної атаки РФ на Сергіївку. Таким чином, кількість загиблих зросла до 22", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, 1 липня російська ракета влучила до дев'ятиповерхового житлового будинку та двох баз відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області. В результаті удару у смт Сергіївка загинула 21 особа, серед них дитина, ще 38 постраждали.

 

 

 

Теги: #жертви #одеська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 09.07.2022
Ворог обстріляв три громади Чернігівської області

Ворог обстріляв три громади Чернігівської області

11:14 09.07.2022
Ворог вранці обстріляв три громади Сумської області, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

Ворог вранці обстріляв три громади Сумської області, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

11:04 09.07.2022
У лікарні померла дівчина, поранена вранці через ворожий обстріл Кривого Рогу

У лікарні померла дівчина, поранена вранці через ворожий обстріл Кривого Рогу

08:12 09.07.2022
Минулої доби від обстрілів Донецької області загинули п’ять людей, вісім – поранені

Минулої доби від обстрілів Донецької області загинули п’ять людей, вісім – поранені

07:17 09.07.2022
Одна людина загинула, двох госпіталізували в результаті ранкового обстрілу Кривого Рогу

Одна людина загинула, двох госпіталізували в результаті ранкового обстрілу Кривого Рогу

07:08 09.07.2022
Вранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

Вранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

20:18 08.07.2022
Російські окупанти вбили п’ятьох цивільних і тяжко поранили дитину під час обстрілів Бахмута та Сіверська

Російські окупанти вбили п’ятьох цивільних і тяжко поранили дитину під час обстрілів Бахмута та Сіверська

19:21 08.07.2022
Два заступники мера Чорноморська написали заяви про звільнення після візиту до міста голови Одеської ОВА Марченко

Два заступники мера Чорноморська написали заяви про звільнення після візиту до міста голови Одеської ОВА Марченко

19:13 08.07.2022
Російські окупанти в п'ятницю намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, ворожі ракети вибухнули над морем

Російські окупанти в п'ятницю намагалися завдати ракетного удару по Одеській області, ворожі ракети вибухнули над морем

17:19 08.07.2022
Військові ВМС ЗСУ знешкодили протикорабельну міну, яку винесло до берега на Одещині

Військові ВМС ЗСУ знешкодили протикорабельну міну, яку винесло до берега на Одещині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 37200 людей особового складу

У лікарні померла дівчина, поранена вранці через ворожий обстріл Кривого Рогу

Минулої доби від обстрілів Донецької області загинули п’ять людей, вісім – поранені

США поставить Україні ще 4 HIMARS, їх загальна кількість у ЗС України досягне 12 одиниць

Одна людина загинула, двох госпіталізували в результаті ранкового обстрілу Кривого Рогу

ОСТАННЄ

У Слов'янську рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу будинку чоловіка

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 37200 людей особового складу

Через ворожі обстріли на Харківщині горіли житлові будинки, склади та пшениця в полі

За добу на Харківщині зафіксовано понад 50 фактів руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури

У результаті російської агресії в Україні кількість поранених дітей зросла до 647

Окупанти намагаються вийти на адмінмежу із Донецькою областю, досягли незначних успіхів – голова Луганської ОВА

На Київщині відновлено понад 50 пошкоджених окупантами об'єктів

Верещук звернулася до мешканців тимчасово окупованих територій півдня з проханням евакуюватися

Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам

За добу знищено майже 200 окупантів і 42 одиниці техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА