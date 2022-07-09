Байден наказав виділити Україні черговий транш військової допомоги

Президент США Джо Байден поінформував про надання траншу військової допомоги для України на $400 млн, повідомляє Білий дім.

"Делегую держсекретарю США повноваження (...) для використання військового спорядження, що знаходиться в розпорядженні Пентагону, на суму до $400 млн, щоб надати підтримку Україні", - наголошується в підписаному президентом меморандумі, оприлюдненому Білим домом.

Байден пояснив, що йтиметься як про передачу озброєння, так і про підготовку українських військових.

У п'ятницю в Пентагоні вже повідомляли, що Байден ухвалить таке рішення. Представник оборонного відомства США пояснив американським журналістам, що, зокрема, йтиметься про передачу ще чотирьох РСЗВ HIMARS, 1 тис. снарядів підвищеної точності на 155-мм артилерії, трьох армійських бойових автомобілях, системах для контрбатарейної боротьби, запчастинах.

Ще до цього траншу США з лютого 2022 року направили в Україну допомогу на загальну суму $7,3 млрд, зазначають ЗМІ.