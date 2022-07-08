По Одещині ворог випустив крилату ракету, яка розірвалася над морем, прямуючи до узбережжя - ОК "Південь"

По Одещині вранці була випущена крилата ракета типу Х-31, яка розірвалася над морем, прямуючи до узбережжя, можлива зміна тактики росіян щодо завдання масових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні, повідомляє Одеська міськрада із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Близько 10:00 з ворожого літака Су-30 з боку Чорного моря по Одещині випущена крилата ракета типу Х-31, яка розірвалася над морем, прямуючи до узбережжя. Цілком можлива зміна тактики ворога щодо заподіяння масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.