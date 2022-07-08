Бельгія поверне посольство у Києві та пришле нового посла - ЗМІ

11 липня посольство Бельгії у Києві відновить роботу, а Бельгію там представлятиме посол Пітер Ван Де Вельде, повідомляє Euractiv.

"Відкриття нашого посольства має дати змогу встановити тісніші зв'язки з українською владою, особливо в контексті ситуації з безпекою та заявки України на членство в ЄС. Це важливий знак стійкості та підтримки українцям. Це повернення наших дипломатичних команд до Києва також є важливим для відновлення, в якому важливу роль мають відіграти бельгійські компанії", - наводить видання слова прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо.

Щойно до Києва прибуде бельгійська дипломатична команда, яка допомагатиме новому послу, місцевий персонал поступово відновить роботу, повідомили в офісі Де Кроо.

Ван де Вельде замінить колишнього посла в Україні Алекса Ленартса, термін повноважень якого добігав кінця.

Джерело: https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/belgium-to-reopen-embassy-in-kyiv-send-new-ambassador/