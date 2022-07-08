Експрем'єр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні - ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після того, як на нього вчинили напад у місті Нара, повідомляє телеканал NHK.

"Колишній японський прем'єр Сіндзо Абе помер", - передає NHK із посиланням на джерела в Ліберально-демократичній партії.

За даними японських ЗМІ, раніше до лікарні прибула дружина експрем'єра Акіе Абе.

Як повідомлялося, експрем'єра Японії Сіндзо Абе було поранено під час виступу в місті Нара. Інцидент стався об 11:30. Імовірного стрільця затримали.

Сіндзо Абе народився у місті Нагато у 1954 році. Його батько, Сінтаро Абе, обіймав посаду глави МЗС Японії з 1982-го до 1986 року. Спершу Сіндзо Абе вивчав політологію в Університеті Сейкей, потім в Університеті Південної Каліфорнії. Після закінчення навчання він пропрацював у японській металургійній компанії Kobe Steel. Свою політичну кар'єру він розпочав із посади помічника глави МЗС Японії, коли цю посаду обіймав його батько. Він також працював в урядах прем'єрів Йосіро Морі та Дзюнітіро Коїдзумі.

У 2003 році він став генсеком Ліберально-демократичної партії Японії, а в 2005 – генсеком кабміну. У 2006 році він став прем'єром Японії. На той момент йому було 52 роки, він вважався наймолодшим японським прем'єром із 1937 року. Але він пробув на цій посаді рік і пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям.

У 2012 році Сіндзо Абе знову очолив Ліберально-демократичну партію, якій вдалося перемогти на дострокових виборах, і став прем'єром. У серпні 2020 року Абе оголосив про намір піти у відставку через проблеми зі здоров'ям. Він обіймав посаду глави японського уряду найдовший у новітній історії країни час: він перебуває у цій посаді протягом майже вісім років.