Події

11:43 08.07.2022

Від агресії РФ у Києві загинули понад сотня мирних жителів, огляди місць обстрілів завершено – прокурор

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Від агресії РФ у Києві загинули понад сотня мирних жителів, огляди місць обстрілів завершено – прокурор

Керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер повідомив про фактичне завершення оглядів місць подій у межах розслідування кримінальних проваджень за фактами ворожих ракетних обстрілів української столиці, найбільше руйнувань зафіксовано у Святошинському, Подільському та Оболонському районах.

"З початку російської агресії у столиці загинули понад 100 мирних жителів, із них п'ятеро діток. Більше ніж 420 цивільних громадян дістали поранень. Причини смерті - мінно-вибухові травми, осколкові та кульові поранення (останнє характерно для території Гостомеля), опіки та асфіксія внаслідок пожеж", - розповів Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Що стосується пошкоджених обстрілами будинків, то, як розповів прокурор, за даними КМДА, їх близько 400. "З них приблизно 200 - це звичайні багатоповерхівки і приватні садиби. Пошкоджено близько 70 шкіл, садочків, дитячих таборів", - додав він.

Кіпер наголосив, що ракетні обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури – це найтяжчі воєнні злочини, тому зусилля прокурорів, слідчих та експертів зосереджені на тому, щоб ретельно зафіксувати та задокументувати ці злочини.

"У провадженнях за фактами ворожих ракетних обстрілів вже фактично завершено огляди місця подій. Найбільше руйнувань у Святошинському, Подільському та Оболонському районах (Пуща Водиця)", - розповів він.

За словами керівника столичної прокуратури, загалом у Києві розслідують майже 100 таких проваджень.

Кіпер повідомив, що наразі правоохоронці здійснюють цілу низку експертиз, за результатами яких буде отримано інформацію про вид застосовуваної зброї, її траєкторію, обставини застосування.

"Ці дані в сукупності із проведеними слідчими діями допоможуть слідству встановити конкретних осіб, відповідальних за ці злочини", - додав керівник міської прокуратури.

Крім того, він розповів, що через те, що окупанти двічі обстріляли житловий комплекс у Шевченківському районі Києва, прокурору окружної прокуратури доручено з'ясувати, чому саме туди ворог завдає ракетних ударів. "Перевіримо, чи не належала ця територія раніше до території заводу "Артем". Можливо, росіяни паперовими картами 80-х років минулого століття користуються", - сказав Кіпер.

Теги: #прокуратура #київ #кіпер_олег

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