Голова ОГТСУ закликає Канаду та Німеччину дотримуватися санкцій і відмовитися від передання з ремонту турбіни для "Північного потоку-1"

Постачання газу до Європи може повним обсягом здійснюватися Росією через Україну незалежно від обсягів завантаження "Північного потоку-1" (ПП-1), а аргументи Кремля про те, що неповернення Канадою турбіни, яка перебуває у неї в ремонті для ПП-1, загрожує зупиненням постачання, – шантаж, заявив голова "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

"Просимо Канаду передати турбіну "Газпрому" не до Німеччини, а до України. Ми передамо далі до РФ. Може. Після перемоги", - написав Макогон у фейсбуці у четвер увечері.

Він звернув увагу німецьких партнерів, що і без ПП-1 достатньо вільних потужностей для транзиту газу до Німеччини.

"Україна може хоч зараз транспортувати весь обсяг "Північного потоку-1", а є ще незадіяний газопровід Ямал через Польщу", – пояснив голова ОГТСУ.

"Ми не повинні піддаватися на шантаж Кремля!" – наголосив Макогон.

Раніше віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек звернувся до Канади з публічним закликом повернути турбіну для відправної компресорної станції КС "Портова" ПП-1 після ремонту, попри санкції проти Росії, щоб позбавити Москву аргументу для скорочення постачання газу. Капітальний ремонт турбіни виконували в Монреалі.

Як зазначали в Siemens Energy, через санкції, впроваджені Канадою, компанія наразі не може відвантажувати відремонтовані турбіни замовнику, про що поінформувала уряди Канади та Німеччини і повідомила, що працює над ухваленим рішенням.

Як повідомило інформоване джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики України, Канада з великою ймовірністю здійснить таке передання в обхід санкцій, реагуючи на прохання Німеччини.

"Для того щоб передати цю турбіну, необхідно затвердити винятки із санкцій, це буде приклад точкового їх зняття", - зазначило джерело в Міненерго, за словами якого це створить небезпечний прецедент, ставши прикладом необґрунтованих поступок Кремлю.