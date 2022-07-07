Події

21:29 07.07.2022

У результаті вечірнього ворожого обстрілу Харкова спалахнули пожежі за чотирма адресами

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У результаті вечірнього ворожого обстрілу Харкова спалахнули пожежі за чотирма адресами

Рятувальники загасили пожежі, що виникли в Харкові в результаті ворожого обстрілу житлового кварталу та приватного сектору в Немишлянському районі міста.

"Підрозділи ДСНС виїхали одразу за 4 адресами. Горіли приватні житлові будинки, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі, а також домашні речі у квартирі 9-поверхового житлового будинку", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

На місці події працювало 72 фахівці особового складу ДСНС і 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Останню пожежу було ліквідовано о 19.47.

Як повідомлялося, близько 17:34 у четвер російські окупаційні війська обстріляли Немишлянський район Харкова.

"За попередніми даними, наше місто обстріляне РСЗВ "Ураган", осколково-фугасні снаряди. 3 людей загинуло, 5 поранено", - написав заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

 

 

Теги: #харків #пожежі #обстріл

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