Події

19:00 07.07.2022

Росіяни обстріляли Авдіївку понад десять разів із учорашнього вечора, відомо про одного загиблого та двох поранених

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Росіяни обстріляли Авдіївку понад десять разів із учорашнього вечора, відомо про одного загиблого та двох поранених

 Одна людина загинула та двоє поранені внаслідок ворожих обстрілів Авдіївки, остаточні цифри ще належить встановити, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Авдіївка під цілодобовими обстрілами. Зі вчорашнього вечора росіяни обстріляли місто більше ніж десять разів. Як завжди, ударили по цивільній інфраструктурі: по лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по АКХЗ. Вже зараз відомо про одного загиблого та двох поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань. Залишатися в Авдіївці небезпечно! Евакуюйтесь!" - написав він у фейсбуці.

Теги: #обстріл #авдіївка

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