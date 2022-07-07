Окупанти знову обстріляли Харківщину: поранено трьох мирних жителів, один - у тяжкому стані

У четвер російські окупаційні війська знову обстріляли Харківську область, унаслідок чого є постраждалі серед мирного населення, повідомляє пресслужба ОВА.

"2 людини госпіталізовані у Чугуївському районі, 1 з них - у важкому стані. Також 1 людина отримала поранення в Харківському районі", - йдеться у повідомленні.

У ХОВА просять жителів регіону бути максимально обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.