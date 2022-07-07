РФ розміновує акваторії портів "Бердянськ" і "Маріуполь" з метою відновлення їх повноцінного функціонування - Міноборони

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ розмінує акваторії портів "Бердянськ" і "Маріуполь" з метою відновлення їхнього повноцінного функціонування, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У Чорному морі кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують вживати заходів щодо морської блокади українських портів, насамперед це "Одеса" та "Миколаїв". Крім того, противник, за даними Головного управління розвідки, розміновує акваторії портів "Бердянськ" і "Маріуполь" з метою відновлення їх повноцінного функціонування", - сказала Маляр на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в четвер.