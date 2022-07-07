Події

08:07 07.07.2022

На Донеччині загинули семеро цивільних осіб, двоє поранених у результаті ворожих обстрілів

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На Донеччині загинули семеро цивільних осіб, двоє поранених у результаті ворожих обстрілів

На Донеччині в середу загинули 7 цивільних осіб, 2 поранені в результаті ворожих обстрілів, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 6 липня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 1 у Кодемі та 1 у Сіверську. Ще 2 особи отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі, зазначивши, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #обстріл #донецька_область

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