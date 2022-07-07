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07:45 07.07.2022

Постпред України при ООН назвав "літнім загостренням" намір РФ скликати неформальну зустріч РБ ООН щодо "неонацизму" в Україні

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Постпред України при ООН назвав "літнім загостренням" намір РФ скликати неформальну зустріч РБ ООН щодо "неонацизму" в Україні

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав "літнім загостренням" намір РФ в ООН скликати 11 липня неформальну зустріч Ради безпеки для вирішення нібито "неонацизму" в Україні.

"Літнє загострення агресивної мімікрії – це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про "неонацистів". Сім десятків дипломатів-путлерюгендців у місії РФ при ООН - зигують!", - написав Кислиця у твіттері у відповідь на заяву російських представників в ООН про намір скликати на 11 липня неформальну зустріч членів РБ ООН під назвою "Неонацизм і радикальний націоналізм".

 

 

 

Теги: #рф #оон #україна

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