Постпред України при ООН назвав "літнім загостренням" намір РФ скликати неформальну зустріч РБ ООН щодо "неонацизму" в Україні

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав "літнім загостренням" намір РФ в ООН скликати 11 липня неформальну зустріч Ради безпеки для вирішення нібито "неонацизму" в Україні.

"Літнє загострення агресивної мімікрії – це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про "неонацистів". Сім десятків дипломатів-путлерюгендців у місії РФ при ООН - зигують!", - написав Кислиця у твіттері у відповідь на заяву російських представників в ООН про намір скликати на 11 липня неформальну зустріч членів РБ ООН під назвою "Неонацизм і радикальний націоналізм".