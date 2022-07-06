У Запорізькій області на касетному боєприпасі підірвався місцевий житель, він госпіталізований

Житель підконтрольного українським військовим села Таврійське Запорізького району отримав травми і був госпіталізований у середу після підриву на касетному боєприпасі від ракети "Ураган", що залишився після обстрілу російськими окупантами, повідомляється в телеграм-каналі.

"Сьогодні на касеті від ракети "Ураган" підірвався 50-річний житель села Таврійське Запорізького району. Потерпілого госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

В обладміністрації наголосили, що категорично не можна торкатися або брати до рук підозрілі предмети, які тим більше залишилися після ворожої атаки - це становить реальну загрозу життю та здоров'ю.