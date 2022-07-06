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16:05 06.07.2022

Нардепу Ковальову повідомлено про підозру у держзраді - ДБР

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Нардепу Ковальову повідомлено про підозру у держзраді - ДБР

Народному депутату Олексію Ковальову повідомлено про підозру у державній зраді та підтримці держави-агресора, повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Генеральний прокурор України на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру народному депутату України Олексію Ковальову", - йдеться у повідомленні ДБР у середу в телеграм-каналі.

За інформацією ДБР, співробітники Бюро у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження щодо народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення РФ перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

"У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора – "уряді Херсонської області", - наголошується в повідомленні.

У ДБР інформують, що також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці в соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/2616

Теги: #держзрада #дбр #ковальов

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