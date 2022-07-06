Події

11:28 06.07.2022

KFC і Pizza Hut повністю йдуть із Росії

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KFC і Pizza Hut повністю йдуть із Росії

Американська компанія Yum! Brands, Inc., що володіє брендами KFC та Pizza Hut, повністю виходить із російського ринку, повідомила пресслужба Yum!

Як повідомляється у релізі, в червні Yum! завершила передання прав власності на всі активи франшизи Pizza Hut місцевому оператору, який ініціював процес ребрендингу закладів на не-Yum! концепцію. Компанія також перебуває на передовій стадії передачі місцевому оператору права власності на свої ресторани KFC, операційну систему та основні права на франшизу, зокрема мережу франчайзингових ресторанів.

Раніше компанія зупинила роботу всіх ресторанів, що належали їй, припинила інвестиції та зусилля з розвитку ресторанів, переспрямувавши прибуток від операцій у Росії на гуманітарні цілі.

"Після завершення транзакції KFC Yum! Brands має намір повністю піти з Росії", - наголошується в релізі.

У Росії працювало понад 1100 закладів KFC і близько 500 ресторанів Pizza Hut.

Теги: #рф #вихід #yum

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