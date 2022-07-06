За добу харківські рятувальники здійснили 26 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 9 ворожих боєприпасів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, 19 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 9 пожеж, спричинених обстрілами.

"9 пожеж, викликаних ворожими обстрілами, сталися у Немишлянському (1), Новобаварському (1), Київському (1) районах міста та Харківському (3), Ізюмському (2) та Богодухівському (1) районах області. Горіли трава, поле пшениці, навчальний заклад, житлові та адміністративні будинки", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, увечері 5 липня внаслідок ворожих обстрілів біля смт Андріївка спалахнуло поле пшениці. Вогонь охопив 500 кв.м. До його гасіння було залучено 2 одиниці техніки ДСНС та 9 рятувальників. За годину пожежу було ліквідовано.

О 23:21 у результаті обстрілів спалахнув двоповерховий житловий будинок, гараж і 3 автомобілі у м. Дергачі. До місця виклику виїхали 2 підрозділи на автоцистернах. Площа пожежі становила 200 кв.м. О 00:02 пожежу вдалося ліквідувати.

Піротехніки ДСНС ліквідували 9 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.