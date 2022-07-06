Події

07:09 06.07.2022

За вівторок українська авіація знищила 9 ракет, 2 склади боєприпасів, 2 одиниці техніки

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За вівторок українська авіація знищила 9 ракет, 2 склади боєприпасів, 2 одиниці техніки

За добу вівторка українська авіація вразила дев'ять ворожих крилатих ракет, два польові склади боєприпасів, до 20 одиниць техніки окупантів, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"5 липня по Україні завдано ракетних ударів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами морського базування типу "Калібр". О 4 ранку шість із семи ракет знищили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" на Дніпропетровщині", - зазначено в повідомленні, розміщеному на фейсбуці у вівторок увечері.

Також зазначається, що близько 22.00 три крилаті ракети було знищено ПвК "Захід".

"5 липня бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил Збройних сил України знищують два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських окупантів, до двадцяти одиниць техніки та живу силу ворога", - також зазначено в повідомленні.

 

Теги: #повітря #втрати #ворог

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