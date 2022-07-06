Події

06:58 06.07.2022

Туреччина намагатиметься за 10 днів вирішити питання про коридор для вивезення зерна з України - Ердоган

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Туреччина намагатиметься за 10 днів вирішити питання про коридор для вивезення зерна з України - Ердоган

Анкара спробує протягом 10 днів вирішити з Києвом та Москвою питання організації коридору для експорту зерна через порти України, заявив у вівторок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми намагатимемося досягти результату шляхом активізації переговорів із Росією та Україною за тиждень або за 10 днів", - наводить Daily Sabah слова Ердогана, сказані на пресконференції з прем'єром Італії Маріо Драгі в Анкарі.

При цьому Ердоган зазначив, що сама Туреччина не має проблем із постачанням зерна.

Напередодні глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що проблему створення безпечного коридору для вивезення зерна з України необхідно вирішувати з дотриманням інтересів і Москви, і Києва.

Раніше Ердоган повідомив, що планує провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити зернові коридори.

У червні Чавушоглу заявляв, що в Анкарі вважають здійсненним план ООН щодо вивезення українського зерна. Він повідомив, що обговорюється механізм створення "зернового коридору" в Чорному морі за участю ООН, України, Росії та Туреччини.

Теги: #зерно #україна #росія #туреччина

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