Зв'язок із супутником CAPSTONE, що летить до Місяця, перервався - NASA

Зв'язок із супутниковим апаратом CAPSTONE, який прямує до Місяця для перевірки технологій перспективної американської населеної навколомісячної станції Gateway, перервався, повідомило у вівторок Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

"Після успішного відокремлення та початку введення в експлуатацію космічного апарату 4 липня у експеримент з експлуатації та навігації навколомісячної автономної системи позиціонування (CAPSTONE) виникли проблеми зі зв'язком із Мережею далекого космічного зв'язку", - йдеться у повідомленні на сайті управління.

Наразі фахівці з'ясовують причину неполадок та намагаються відновити зв'язок.

За даними американського космічного відомства, фахівці мають "хорошу" інформацію про траєкторію польоту апарату, яку отримали в ході одного повноцінного та одного часткового прольоту супутника в зоні роботи антен комплексів далекого космічного зв'язку.

"Апарат має достатній запас палива, щоб відкласти перший маневр із коригування траєкторії після відокремлення (від супутникової платформи Photon - "ІФУ") на кілька днів, якщо це буде потрібно", - наголошується в повідомленні.

Запуск супутника було здійснено зі стартового комплексу компанії Rocket Lab на півострові Махія в Новій Зеландії 28 червня о 05:55 за місцевим часом за допомогою ракети-носія Electron.

За планом NASA, кубосат CAPSTONE масою 25 кг через три місяці після старту в результаті серії маневрів з коригування траєкторії польоту має вийти на еліптичну місячну орбіту, де проведе півроку.

Головне завдання апарату - перевірити можливість розміщення на подібній орбіті американської місячної станції Gateway.

У близькомісячній місії тривалістю шість місяців буде перевірено роботу двигунів на можливість обслуговування пілотованих космічних кораблів і станції на місячній орбіті.

Будівництво станції Gateway на близькомісячній орбіті планується розпочати не раніше листопада 2024 року. За даними NASA, станція складатиметься з модулів різних космічних агентств (зокрема Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень), а також комерційних аерокосмічних компаній.

Основне завдання Gateway - підтримка місій програми Artemis 1 ("Артеміда-1") щодо повернення людей на Місяць більш ніж через 50 років. Також станція виконуватиме роль орбітальної лабораторії для вивчення Місяця та перевалочного пункту для польотів на його поверхню.