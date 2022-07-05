Події

21:23 05.07.2022

Зв'язок із супутником CAPSTONE, що летить до Місяця, перервався - NASA

2 хв читати
Зв'язок із супутником CAPSTONE, що летить до Місяця, перервався - NASA

Зв'язок із супутниковим апаратом CAPSTONE, який прямує до Місяця для перевірки технологій перспективної американської населеної навколомісячної станції Gateway, перервався, повідомило у вівторок Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

"Після успішного відокремлення та початку введення в експлуатацію космічного апарату 4 липня у експеримент з експлуатації та навігації навколомісячної автономної системи позиціонування (CAPSTONE) виникли проблеми зі зв'язком із Мережею далекого космічного зв'язку", - йдеться у повідомленні на сайті управління.

Наразі фахівці з'ясовують причину неполадок та намагаються відновити зв'язок.

За даними американського космічного відомства, фахівці мають "хорошу" інформацію про траєкторію польоту апарату, яку отримали в ході одного повноцінного та одного часткового прольоту супутника в зоні роботи антен комплексів далекого космічного зв'язку.

"Апарат має достатній запас палива, щоб відкласти перший маневр із коригування траєкторії після відокремлення (від супутникової платформи Photon - "ІФУ") на кілька днів, якщо це буде потрібно", - наголошується в повідомленні.

Запуск супутника було здійснено зі стартового комплексу компанії Rocket Lab на півострові Махія в Новій Зеландії 28 червня о 05:55 за місцевим часом за допомогою ракети-носія Electron.

За планом NASA, кубосат CAPSTONE масою 25 кг через три місяці після старту в результаті серії маневрів з коригування траєкторії польоту має вийти на еліптичну місячну орбіту, де проведе півроку.

Головне завдання апарату - перевірити можливість розміщення на подібній орбіті американської місячної станції Gateway.

У близькомісячній місії тривалістю шість місяців буде перевірено роботу двигунів на можливість обслуговування пілотованих космічних кораблів і станції на місячній орбіті.

Будівництво станції Gateway на близькомісячній орбіті планується розпочати не раніше листопада 2024 року. За даними NASA, станція складатиметься з модулів різних космічних агентств (зокрема Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень), а також комерційних аерокосмічних компаній.

Основне завдання Gateway - підтримка місій програми Artemis 1 ("Артеміда-1") щодо повернення людей на Місяць більш ніж через 50 років. Також станція виконуватиме роль орбітальної лабораторії для вивчення Місяця та перевалочного пункту для польотів на його поверхню.

 

 

Теги: #сша #космос #місяць #супутник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:05 05.07.2022
Поріг багатства США за рік зріс на 16%, до $2,2 млн - дослідження

Поріг багатства США за рік зріс на 16%, до $2,2 млн - дослідження

10:12 04.07.2022
Зеленський привітав Байдена та американський народ із Днем незалежності США

Зеленський привітав Байдена та американський народ із Днем незалежності США

10:02 04.07.2022
"Міньйони" можуть стати найуспішнішим північноамериканським кінодебютом на День незалежності

"Міньйони" можуть стати найуспішнішим північноамериканським кінодебютом на День незалежності

21:16 03.07.2022
Гумдопомога за лінією уряду США, ніде не затримуючись, у повному обсязі доставляється на фронт – нардеп Чернєв

Гумдопомога за лінією уряду США, ніде не затримуючись, у повному обсязі доставляється на фронт – нардеп Чернєв

07:18 02.07.2022
Пентагон оголосив про пакет додаткової військової допомоги для України на $820 млн

Пентагон оголосив про пакет додаткової військової допомоги для України на $820 млн

19:28 01.07.2022
Залужний обговорив із Міллі питання матеріально-технічного забезпечення

Залужний обговорив із Міллі питання матеріально-технічного забезпечення

06:51 30.06.2022
Вашингтон попросив Сеул підтримати ідею обмеження ціни на російську нафту

Вашингтон попросив Сеул підтримати ідею обмеження ціни на російську нафту

21:34 29.06.2022
Україна отримала від США грант $1,3 млрд у межах пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд

Україна отримала від США грант $1,3 млрд у межах пакета фінансування держбюджету $7,5 млрд

12:48 29.06.2022
США збільшать військовий контингент у країнах Європи - Байден

США збільшать військовий контингент у країнах Європи - Байден

20:27 28.06.2022
США оголосять про розміщення додаткових сил на східному фланзі НАТО

США оголосять про розміщення додаткових сил на східному фланзі НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Наше завдання – вже цього року дати українцям базовий захист від ракетних ударів

Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

У Львові комунальні служби ліквідують наслідки сильної зливи – Садовий

Пляжі на Одещині не будуть відкриті цього літа – голова ОВА

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у ТЦК - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Печеніги на Харківщині, поранено дворічну дитину та дорослого - прокуратура

Унаслідок ракетного удару по Хмельниччині одна людина поранена – голова громади

Глави Мінфіну та МОЗ Великої Британії подали у відставку

Зеленський: Наше завдання – вже цього року дати українцям базовий захист від ракетних ударів

Зеленський доручив голові Міноборони, начальнику Генштабу та головкому ЗСУ доповісти деталі обмеження пересування військовозобов'язаних

Депутати пропонують законодавчо уточнити порядок виїзду призовників, військовозобов'язаних і резервістів з місця проживання в межах України

Глава Хмельницької ОВА повідомляє про три "прильоти" у Хмельницькому районі

У Львові комунальні служби ліквідують наслідки сильної зливи – Садовий

У Києві зареєстровано випадок захворювання на ботулізм

Мер Хмельницького Симчишин повідомляє про "прильоти" у Хмельницькому районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА