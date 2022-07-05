Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

Американський актор, режисер, сценарист і продюсер Лів Шрайбер став послом фандрейзингової платформи зі збору коштів для України UNITED24 у напряму медичної допомоги, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Американський актор, режисер, сценарист і продюсер з українським корінням, співзасновник ініціативи "BlueCheck Ukraine", що втілює з перших днів війни гуманітарні проєкти в Україні, Лів Шрайбер став послом UNITED24 у напрямку "Медична допомога"", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Глава держави подякував Шрайберу та його команді за допомогу Україні. "Лів, вірю, що ви також допоможете посилювати підтримку миру для України в межах U24", - додав президент.

Раніше послами U24 стали колишній футболіст та головний тренер збірної України Андрій Шевченко, а також українська тенісистка Еліна Світоліна.