Події

20:07 05.07.2022

Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

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Американський актор Лів Шрайбер став послом благодійної платформи UNITED24

Американський актор, режисер, сценарист і продюсер Лів Шрайбер став послом фандрейзингової платформи зі збору коштів для України UNITED24 у напряму медичної допомоги, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Американський актор, режисер, сценарист і продюсер з українським корінням, співзасновник ініціативи "BlueCheck Ukraine", що втілює з перших днів війни гуманітарні проєкти в Україні, Лів Шрайбер став послом UNITED24 у напрямку "Медична допомога"", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Глава держави подякував Шрайберу та його команді за допомогу Україні. "Лів, вірю, що ви також допоможете посилювати підтримку миру для України в межах U24", - додав президент.

Раніше послами U24 стали колишній футболіст та головний тренер збірної України Андрій Шевченко, а також українська тенісистка Еліна Світоліна.

 

 

Теги: #посол #україна #благодійність #united24

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