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17:45 05.07.2022

Стефанчук розраховує на допомогу міжнародних організацій у поверненні в Україну громадян, примусово вивезених до РФ

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається на допомогу міжнародних організацій щодо повернення в Україну її громадян, примусово вивезених окупантами до Російської Федерації.

"Сьогодні десятки, іноді сотні тисяч українок і українців примусово вивозять із окупованих територій України до Російської Федерації. Ми сподіваємось у цьому напрямі на потужну політичну та практичну підтримку з боку міжнародних організацій, бо це українки та українські діти, які мають повернутися в Україну", - сказав Стефанчук на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич у рамках Міжнародної конференції з відновлення України в Лугано (Швейцарія) у вівторок.

Як повідомляє сайт парламенту, спікер також запропонував Раді Європи відреагувати на останні дії Росії, яка "не зупиняється ні у своїй війні, ні у продукуванні рішень, спрямованих на підтримку війни та руйнування світового порядку". Стефанчук наголосив, що, зокрема, має на увазі внесення до Держдуми РФ законопроєкту про можливість долучення до російської території будь-якої частини інших країн.

"Це страшний прецедент, який руйнує на законодавчому рівні всю систему світового порядку. Ваші лідери та робочі органи могли б висловитися щодо кожного такого законопроєкту, щоби була чітко зрозуміла позиція Ради Європи", - зазначив спікер.

У свою чергу Пейчинович-Бурич наголосила, що наміри Росії в цій війні вже цілком зрозумілі: "руйнувати людські життя, руйнувати життя в цілому, руйнувати інфраструктуру, зруйнувати та стерти". За її словами, завдання всього світу та Ради Європи - зупинити війну в центрі Європи у ХХІ столітті.

"Ми зробили все, що могли, і робимо все, що можемо для України, щоб показати нашу підтримку, яка є дуже великою", - наголосила вона.

Теги: #стефанчук #пейчинович_бурич

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