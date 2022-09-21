Генсек Ради Європи: "Референдуми" на окупованих територіях України – це знущання над демократією

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич виступила із заявою, в якій назвала оголошення про "референдуми" на окупованих територіях знущанням над демократією та підтвердила підтримку Україні.

Текст заяви поширила в середу пресслужба Ради Європи.

"Оголошені так звані референдуми на українських територіях, окупованих російськими військами, — це подальша ескалація конфлікту і тривале порушення територіальної цілісності України. Такі "референдуми", які окупаційні сили проводять під прицілом і з порушенням основних демократичних принципів, не визнані. Ми відкидаємо це знущання над демократією і підтверджуємо нашу відданість незалежності, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави-члена України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявила Пейчинович-Бурич.

Вона також знову закликала "припинити конфлікт і відновити мир у Європі".