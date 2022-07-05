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17:10 05.07.2022

Україна створює запас модульних котелень та генераторів - прем'єр

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Україна створює запас модульних котелень та генераторів - прем'єр

Україна в рамках підготовки до опалювального сезону в умовах воєнної агресії Росії створює запас модульних котелень і генераторів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Лугано.

"Ми створюємо відповідний запас модульних котелень, які можна швидко привозити та розгортати. Робимо запас спеціальних генераторів для електроенергії та запас очисників для питної води", - цитує його пресслужба Кабінету Міністрів.

Шмигаль зазначив, що це необхідно, оскільки у разі руйнування великих електростанцій буде складно швидко відновлювати централізоване теплопостачання.

Прем'єр зазначив, що для цього прописані всі процедури, вони узгоджені з органами місцевого самоврядування. Усі питання опалювального сезону, за його словами, перебувають у фокусі Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства енергетики, створено відповідний штаб із підготовки до осінньо-зимового періоду.

Шмигаль також повідомив, що Україна на сьогоднішній день підписала угоди на встановлення модульних будинків для майже 15 тисяч сімей.

Теги: #зима #підготовка #котельні #генератори

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