Балансу між правом громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано - Міноборони

Балансу між забезпеченням права громадян на вільне пересування, а також між порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, коментуючи інформацію про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розробив порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаним під час воєнного стану.

"Поки що жодної паніки, всю інформацію буде доведено. І, повірте, відповідного балансу між забезпеченням права громадян на вільне пересування, а також між порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано", - сказав Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в Києві у вівторок.

Він пояснив, що наразі триває процес удосконалення чинної нормативно-правової бази.

"Така норма вже була закладена в законі України про загальний військовий обов'язок та військову службу, який діяв ще з 1992 року... Наразі в рамках нормування цього процесу Генеральний штаб відпрацював відповідний перелік", - розповів речник.

Мотузяник наголосив, що в країні триває війна, і держава має володіти інформацією про наявний мобілізаційний ресурс.

"Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на місцях також мають володіти інформацією в рамках своєї компетенції та знати, де перебуває цей наш мобілізаційний ресурс, щоб знати, як діяти у разі виникнення додаткових подій або ситуацій, коли треба буде активізувати цей процес", - повідомив він.

За його словами, порядок буде відшліфовано на практиці у самих територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, буде визначено відповідні категорії громадян. Мотузяник додав, що станом на зараз йдеться про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Такі дозволи видаватимуться на місцях: від 30 діб до 1 року. Крім того, буде виведено окремі категорії громадян, які регулярно здійснюють такі виїзди в рамках службових обов'язків, на роботу або через життєві обставини", - сказав він.