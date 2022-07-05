Події

15:50 05.07.2022

Балансу між правом громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано - Міноборони

2 хв читати
Балансу між правом громадян на вільне пересування та порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано - Міноборони

Балансу між забезпеченням права громадян на вільне пересування, а також між порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, коментуючи інформацію про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розробив порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаним під час воєнного стану.

"Поки що жодної паніки, всю інформацію буде доведено. І, повірте, відповідного балансу між забезпеченням права громадян на вільне пересування, а також між порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано", - сказав Мотузяник на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в Києві у вівторок.

Він пояснив, що наразі триває процес удосконалення чинної нормативно-правової бази.

"Така норма вже була закладена в законі України про загальний військовий обов'язок та військову службу, який діяв ще з 1992 року... Наразі в рамках нормування цього процесу Генеральний штаб відпрацював відповідний перелік", - розповів речник.

Мотузяник наголосив, що в країні триває війна, і держава має володіти інформацією про наявний мобілізаційний ресурс.

"Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на місцях також мають володіти інформацією в рамках своєї компетенції та знати, де перебуває цей наш мобілізаційний ресурс, щоб знати, як діяти у разі виникнення додаткових подій або ситуацій, коли треба буде активізувати цей процес", - повідомив він.

За його словами, порядок буде відшліфовано на практиці у самих територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, буде визначено відповідні категорії громадян. Мотузяник додав, що станом на зараз йдеться про призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Такі дозволи видаватимуться на місцях: від 30 діб до 1 року. Крім того, буде виведено окремі категорії громадян, які регулярно здійснюють такі виїзди в рамках службових обов'язків, на роботу або через життєві обставини", - сказав він.

Теги: #військовозобовязані #пересування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:27 05.07.2022
Вказівок про перешкоджання переміщенню військовозобов'язаних немає – Залужний

Вказівок про перешкоджання переміщенню військовозобов'язаних немає – Залужний

13:50 05.07.2022
Генштаб ЗСУ розробив порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаним під час воєнного стану

Генштаб ЗСУ розробив порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання військовозобов'язаним під час воєнного стану

14:37 02.05.2022
Військовозобов'язані, які отримали повістки, але незаконно виїхали за кордон, кримінально переслідуватимуться

Військовозобов'язані, які отримали повістки, але незаконно виїхали за кордон, кримінально переслідуватимуться

14:48 13.01.2021
Учені відкрили незвичайний спосіб пересування змій

Учені відкрили незвичайний спосіб пересування змій

16:30 11.05.2020
"Євросолідарність" вимагає дати оцінку чиновникам, які "незаконними розпорядженнями" тримають в Україні громадян, які мають роботу в країнах ЄС

"Євросолідарність" вимагає дати оцінку чиновникам, які "незаконними розпорядженнями" тримають в Україні громадян, які мають роботу в країнах ЄС

21:09 27.04.2020
Туреччина вводить з 1 травня триденне обмеження на пересування в рамках боротьби з COVID-19

Туреччина вводить з 1 травня триденне обмеження на пересування в рамках боротьби з COVID-19

17:22 03.12.2018
У Запорізькій області на навчальні збори резервістів призвуть 2,5 тис. військовозобов'язаних

У Запорізькій області на навчальні збори резервістів призвуть 2,5 тис. військовозобов'язаних

16:18 31.07.2018
У Києві обмежується пересування вантажівок

У Києві обмежується пересування вантажівок

21:27 01.06.2018
Штаб ОС заборонив пересування приватних автомобілів селищем Південним із міркувань безпеки

Штаб ОС заборонив пересування приватних автомобілів селищем Південним із міркувань безпеки

11:53 29.10.2017
Поліція в суботу звільнила кількох затриманих у нічному клубі Jugendhub, видавши їм повістки на ранок неділі

Поліція в суботу звільнила кількох затриманих у нічному клубі Jugendhub, видавши їм повістки на ранок неділі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вказівок про перешкоджання переміщенню військовозобов'язаних немає – Залужний

На Одещині немає ризику висадки морського десанту Росії - речник ОВА

Мер Слов'янська повідомив про масований обстріл міста

Представники влади 42 країн підписали підсумкову декларацію конференції щодо відновлення України в Лугано

Фінляндія та Швеція стали запрошеними до НАТО країнами, залишається процес ратифікації всіма союзниками - Столтенберг

ОСТАННЄ

Членство російських оперних театрів в асоціації Opera Europa призупинено

Білорусь провела тренування боєздатності підрозділів Держприкордонкомітету

План відновлення України передбачає ремонт і будівництво 51,2 тис. км доріг і 1,4 тис. мостів

По базі окупантів у Мелітополі завдано удару, противник зазнав великих втрат - мер

Псевдоголові Мелітопольського району повідомлено про підозру у держзраді

Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність Компартії України

На Одещині немає ризику висадки морського десанту Росії - речник ОВА

Мер Слов'янська повідомив про масований обстріл міста

Росіяни обстріляли прикордонне селище на Чернігівщині, жертв немає

Представники влади 42 країн підписали підсумкову декларацію конференції щодо відновлення України в Лугано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА